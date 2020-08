Oliver Stone inaugura il TimVision Floating Theatre

Spettacoli

ROMA Con la presentazione della sua autobiografia, Cercando la luce edita da La nave di Teseo e in libreria dal 27 agosto, e l'introduzione del film Wall Street, il premio Oscar Oliver Stone inaugurerà il TimVision Floating Theatre il 24 agosto alle 20.30, prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile di Roma realizzata in collaborazione con Eur Spa al Parco centrale del laghetto dell'Eur, con ingresso da via Africa.

Durante la prima settimana, tra gli eventi in programma, la proiezione del premio Oscar Parasite nella versione in bianco e nero (25 agosto), di 5 è il numero perfetto accompagnata dal regista Igort e da parte del cast (26 agosto), una serata speciale per ricordare i 30 anni della morte di Ugo Tognazzi con Maria Sole Tognazzi e la proiezione di La donna scimmia (28 agosto).

Il 30 agosto toccherà a La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, mentre il 13 settembre arriverà l'anteprima del film candidato agli Oscar Mister Link di Chris Butler, nelle sale dal 17 settembre.

Il programma completo sarà reso noto il 24 agosto.

Info: www.floatingtheatre.it e www.alicenellacitta.com

METRO