Italia, 384 nuovi contagi e 5 morti in Lombardia

MILANO Tornano a salire i casi di Covid 19 in Lombardia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi nella regione (la metà del totale registrato in tutta Italia). E i nuovi casi di persone risultate positive è stato di 138 unità. Il bollettino diramato oggi dalle autorità sanitarie locali parla di 9.260 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.335.383 dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi ammontano complessivamente a 73.872 (+62), di cui 72.412 guariti e 1.460 dimessi. In terapia intensiva sono attualmente ricoverate 11 persone, due in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (quattro in più rispetto al giorno precedente.

In particolare i nuovi casi sono ripartiti nelle diverse province lombarde, con un numero significatovo in quella di Mantova, con 62 nuovi contagi. Sono 16 nel milanese, di cui 8 a Milano città. Nel bergamasco e nel bresciano sono rispettivamente 17 e 15; cinque nel comasco; tren nel cremonese, quattro nel lodigiano, cinque a monza e Brianza Monza e Brianza, uno nel pavese e tre nel varesotto. Solo la provincia di Lecco ieri non ha registrato nuovi casi.

Ma l'aumento dei casi odierni riguarda tutta la Penisola: sono 384, contro i 190 registrati eri, stando ai dati forniti ieri da Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e Istituto superiore di sanità.