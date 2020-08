Per due navi da crociera isolamento a Civitavecchia

Fatti&Storie

"Al porto di Civitavecchia sono state messe in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, fornendo i dati di oggi sui contagi da coronavirus. D'Amato precisa che si tratta di due imbarcazioni: la 'Costa Deliziosa', con un gruppo di 28 persone dell’equipaggio provenienti dalle Filippine, di cui due sono risultate positive e ora si trovano allo Spallanzani; e della 'Costa Favolosa', che registra un caso positivo sempre tra il personale dell’equipaggio, proveniente anche in questo caso dalle Filippine.

Roma. “La Asl Roma 2 ha disposto la chiusura temporanea del centro estivo Monkey Village: 2 i casi positivi collegati al cluster. Sono state testate 33 persone tra operatori, ragazzi e genitori. Il centro non fa attività dal 29 luglio”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Sudamerica. America Latina e Caraibi hanno registrato più di duecentomila morti per il coronavirus, tre quarti dei quali in Brasile (93.563 morti) e Messico (47.472), per un totale di 200.212 persone decedute e 4.919.054 casi accertati. Nel mondo, il totale dei casi accertati è di 17.868.148 persone di cui 685.192 morti.

Gb. Il premier britannico Boris Johnson ha ordinato ai tecnici del governo di elaborare un piano per scongiurare un nuovo lockdown totale nella lotta alla pandemmia di Covid-19. Il Sunday Telegraph e il Sunday Times scrivono che Johnson sta considerando di chiedere agli anziani di proteggersi ancora una volta e sta valutando le condizioni di isolamento per Londra in caso di una seconda ondata di infezioni da coronavirus. Tutto ciò dopo che Johnson è stato costretto ad annunciare un rallentamento nel togliere le misure di isolamento, con i previsti rallentamenti per i settori del tempo libero e della bellezza ritardati dopo che si è registrato un aumento dei casi di Covid-19.

Australia. Intanto lo Stato australiano del Victoria va di nuovo in lockdown. Il premier Daniel Andrews ha annunciato la chiusura delle attività non essenziali per la durata di sei settimane, per fronteggiare la ripresa dell'epidemia di Covid-19. Il premier Daniel Andrews ha annunciato "dalle 18 di stasera, Victoria entrerà in uno stato di calamità. Abbiamo usato questa stessa disposizione durante l'estate, e mentre intensifichiamo la nostra lotta contro questo incendio della sanità pubblica, dobbiamo usarla di nuovo.