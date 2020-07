Renzo Arbore in tour con L'Orchestra Italiana

Spettacoli

ROMA Proprio non ce la fa a stare fermo. Dopo il suo ritorno in televisione, l'8 giugno scorso con "Striminzitic Show", uno spettacolo casalingo di ventuno puntate in onda su Rai2, Renzo Arbore dal 2 agosto sarà in tour con la sua Orchestra Italiana.

Si parte da Portici, Napoli (Prateria Bosco Inferiore della Reggia di Portici). E poi: il 4, Piano di Sorrento (piazza del Mercato); il 7, Bisceglie, (Barletta-Trani) (Divine Follie); il 19, Cirella Diamante (Teatro dei Ruderi); il 21, Roccella Ionica, (Reggio Calabria) (Roccella Jazz Festival); il 23, Ragusa (Piazza della Libertà); il 26, Benevento (Benevento città spettacolo); il 29, Santa Maria di Castellabate, (Salerno).

A settembre, le prime date ufficializzate sono: l'1, Lioni (Avellino) e il 3, Teggiano, (Salerno).

Sono esattamente 28 gli anni di carriera dello showman dedicati alla valorizzazione e al rilancio della canzone napoletana classica in Italia e all'estero.

Infatti nel lontano 1991 nasceva Orchestra Italiana, quindici "…all stars" come ama definirli lo showman pugliese, eccelsi solisti del proprio strumento (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) e un grande repertorio da portare in giro per il mondo.

"Renzo Arbore L'Orchestra Italiana" è ormai un marchio di fabbrica con l'obiettivo di promuovere la musica napoletana più internazionalmente conosciuta, rappresentare all'estero "l'immagine dell'Italia", suscitare e consolidare, simpatia e rispetto verso il nostro Paese.

