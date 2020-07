Corte dei conti, un team dedicato ai bilanci di Roma

Fatti&Storie

La Corte dei Conti del Lazio sta predisponendo un team di lavoro che si occuperà dei bilanci del Campidoglio e delle sue aziende partecipate. "Stiamo organizzando non una sezione a parte ma un'articolazione della sezione della Corte dei Conti dedicata a Roma Capitale, come segnale dell'importanza di questa città”, ha annunciato Roberto Benedetti, presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il magistrato contabile ha sottolineato: “E' un impegno che sento dal punto di vista morale, vogliamo restituire a Roma l'attenzione che in passato non le è stata data. Vogliamo capire bene: è un Comune non uguale agli altri, con i problemi che questo comporta, anche nel funzionamento delle partecipate. Ci immaginiamo un grosso impegno".