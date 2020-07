Migranti: 14 sbarchi nella notte a Lampedusa

Fatti&Storie

LAMPEDUSA. Non si fermano gli sbarchi. Tra ieri notte e le prime ore di questa mattina, sono stati almeno 14 gli sbarchi di gruppi di migranti rintracciati a terra nella sola Lampedusa. Una situazione che si è fatta esplosiva: attualmente l'hotspot di contrada Imbriacola ospita 960 extracomunitari, a fronte di una capienza massima prevista di 95 persone. La struttura d'accoglienza è al collasso e la prefettura di Agrigento è al lavoro per cercare di trovare posti disponibili dove collocare i migranti che devono effettuare la sorveglianza sanitaria. In totale sono stati 12 i barchini rintracciati davanti all'isola dalle motovedette della Guardia di finanza e da quelle della Capitaneria di porto durante la notte. A bordo un minimo di 10 persone e un massimo di 25. Poco prima dell'1 di notte, dopo l'ennesimo sbarco, i poliziotti in servizio all'hotspot hanno avuto serie difficoltà - per mancanza di spazio - nelle procedure di identificazione. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 200 tunisini con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Il gruppo sta per lasciare la struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola dove resteranno comunque 760 migranti.

Intanto sarebbero almeno 20 gli immigrati tunisini che alle prime di luci di oggi sono fuggiti dal centro di quarantena, allestito nel Cara-Cpt di Restinco (Brindisi). Giunti la scorsa settimana dalla Sicilia e dalla Calabria dopo gli sbarchi, fra i fuggitivi non c’è l’uomo risultato positivo al Covid a seguito di tampone cui è stato sottoposto poche ore dopo il suo arrivo e messo in isolamento. Inizialmente la fuga avrebbe coinvolto 30 tunisini, nove dei quali sono stati rintracciati nel giro di pochi minuti ed un paio è stato condotto al Pronto soccorso con sospette fratture alle caviglie che si sarebbero procurati saltando dal muro di cinta della struttura.