Maturità e Covid Raddoppiano i 100

Fatti&Storie

ROMA. Quest'anno gli studenti e le studentesse che si sono diplomati con 100 salgono dal 5,6% dell’anno scorso al 9,9% e aumentano complessivamente anche i diplomati con voti superiori a 80, dal 32,8% al 49,6%. Sono stati pubblicati sul sito del ministero della Pubblica Istruzione, i risultati della maturità 2020, un esame diverso dal solito per via delle scelte assunte in piena emergenza Covid. L'unica prova prevista infatti, era solo quella orale, in presenza.

Il 99,5% di diplomati

In dettaglio, sul 94% delle studentesse e degli studenti ammessi a svolgere l'Esame, i diplomati risultano essere il 99,5%. Erano il 99,7% un anno fa. Aumentano complessivamente i diplomati con voti superiori a 80, dal 32,8% al 49,6%. I 91-99 sono il 15,9% (erano il 9,7%). I punteggi 81-90 sono il 21,2% (il 16% un anno fa). Il 50,4% delle studentesse e degli studenti si colloca nella fascia di votazione 60-80, erano il 67,1% un anno fa. I 60 passano dal 7% del 2019 al 5,1% di quest'anno. I voti 71-80 passano dal 28,7% al 24,9%, i 61-70 dal 31,4% al 20,4%.

Aumentano anche le lodi

I docenti hanno assegnato la lode a 12.129 fra studenti e studentesse ovvero al 2,6% del totale dei candidati. L'anno scorso le lodi furono, come numero assoluto, 7.513, pari all'1,5% sul totale dei diplomati. Guardando al rapporto percentuale tra diplomati con lode e diplomati totali, la percentuale piu' alta si registra in Puglia (5,2%). Seguono Umbria (4%), Molise (3,8%), Calabria (3,7%). La media dei voti più alta si conferma nei Licei, dove il 4,1% ha conseguito la lode, il 13% ha avuto 100, il 18,6% tra 91 e 99, il 22,8% tra 81 e 90. È ancora il Classico a primeggiare nella fascia di voto 81-100.

METRO