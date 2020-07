A Nuoro il pecorino più grande del mondo

Fatti&Storie

NUORO È iniziato il conto alla rovescia per portare in Sardegna il riconoscimento ufficiale del "Pecorino più grande del mondo". Lo annuncia la Coldiretti Nuoro Ogliastra, dando appuntamento per domenica a Loculi dove è atteso il giudice della Commissione Guinness World Record che dovrà convalidare e certificare che "Il Gigante del Cedrino", il pecorino prodotto a maggio del 2019 dai pastori della bassa Baronia, è il più grande mai prodotto nel mondo, superando Ascoli Piceno, che da dieci anni detiene il record.

Anni di prove per il record

Le prove tecniche di record nascono nel 2017, all'interno della manifestazione "Primavera nel cuore della Sardegna" ideata dalla Camera Commercio di Nuoro, quando fu realizzata una forma di pecorino da 1.500 litri di latte; l'anno successivo se ne fece una con 1.650 litri. Ma la prova di forza che mira al primato è arrivata la scorsa primavera, quando i litri di latte ovino utilizzati sono stati addirittura 4.500. Per realizzare il record è stata utilizzata una forma in legno gigante, con un diametro di 165 centimetri per 60 centimetri di altezza.

Al lavoro 50 pastori

I 4.500 litri di latte provenivano dalla cooperativa dove conferiscono i pastori dei cinque Comuni della bassa Baronia: oltre Onifai, Loculi, Orosei, Irgoli e Galtellì. A trasformarli nel "Gigante del Cedrino", ci hanno pensato 50 pastori di Loculi e dei Comuni limitrofi guidati dai mastri casari Pietro Deledda e Luigi Costa utilizzando 33 calderoni di rame ("lapiolos"). Tutte le procedure, durate quattro ore, sono state seguite e verbalizzate dal notaio. Attualmente il record di "più grande formaggio del mondo di latte di pecora" iscritto nel libro dei Guinness world record lo detiene la città di Ascoli Piceno, grazie ad un pecorino che al momento della certificazione da parte del giudice, nel 2010, aveva 9 mesi di stagionatura, un peso di 534,7 kg, un diametro di 158 centimetri e un altezza di 29 centimetri.

