Lazio, Luiz Felipe per sostenere la difesa

Sport

CALCIO Sembra un incubo quello che sta accadendo alla Lazio nel dopo-Lockdown: la squadra che girava a mille all’ora è lenta, a tratti sulle gambe. Il bomber pare essersi fermato, tanto da essere addirittura coperto di insulti sui social da parte di alcuni sedicenti “tifosi”. Quattro sconfitte in sei partite stanno a certificare lo stallo. Certo gli infortuni sono stati tanti ed in qualche caso (vedi Luiz Felipe) si è rischiato nell’affrettare il recupero: ma un black out così resta un mistero. Domani contro l’Udinese però Inzaghi punta proprio sul rientro di Luiz Felipe per tamponare l’emorragia di gol che c’è in difesa (12 le reti subite nelle 6 partite dopo la sosta). Il tutto mentre Ciro Immobile che dai social, dopo aver polemizzato con alcuni tifosi, manda un messaggio a tutti: «Non molleremo».