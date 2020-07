Covid: dall'estero il 92% dei contagi

Fatti&Storie

ROMA Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie del Lazio hanno registrato 21 nuovi casi di Coronavirus, e il 92% riguarda persone provenienti dall’estero. In particolare si tratta di 20 cittadini rientrati recentemente dal Bangladesh, tutti rilevati a Roma, una donna filippina tornata recentemente in Italia e registrata dall’Asl Rm 6, e un 62 enne scoperto a Latina, rientrato dal Brasile.

Cifre allarmanti solo a una prima lettura: la stragrande maggioranza dei cittadini bengalesi risultati positivi si sono infatti recati volontariamente nella struttura creata ad hoc dalla Regione presso il centro Santa Caterina delle Rose. E sono oltre 5000 i tamponi effettuati in pochissimi giorni dalla comunità bengalese sta collaborando attivamente per prevenire la diffusione di nuovi contagi. Tra gli altri casi registrati, che non riguardano stranieri, c’è quello di una bimba di 9 anni residente in provincia di Latina.

Intanto proseguono i controlli delle forze dell’ordine. La scorsa settimana i carabinieri ne hanno effettuati oltre 5.000 nelle zone della movida (nella foto), scoprendo tra gli altri un ristoratore egiziano che a Monti teneva aperto il suo negozio di kebab, nonostante dovesse osservare la quarantena. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.