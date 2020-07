L'autunno in Rai tra debutti e ritorni

Spettacoli

TV Per la presentazione ufficiale bisognerà aspettare il 16 luglio. Intanto, arrivano flash di notizie su quello che sarà il palinsesto Rai del prossimo autunno. New entry, volti storici e grandi ritorni caratterizzeranno le tre reti. Infatti, se Antonella Clerici è già pronta a riconquistarsi il mezzogiorno su Rai1, Milly Carlucci torna in pista con Ballando con le stelle e con tutto il cast di danzatori e partner nel rispetto delle norme anti-Covid, Mara Venier resta la signora della domenica pomeriggio, arriva Nunzia De Girolamo che debutta come conduttrice, in seconda serata con “Ciao, maschio!”, un talk incentrato su interviste al maschile.

E ancora: Paola Perego ritorna su Rai2 ​per raccontare, nel pomeriggio del week end, i rapporti tra nonni e nipoti (titolo provvisorio del programma, Il filo rosso), Fabio Fazio su Rai3 con “Che tempo che fa”, Enrico Brignano torna all'attacco con un one man show su Rai2 per quattro puntate intitolate “Un'ora sola ti vorrei”, e la coppia composta da Francesca Fagnani e da Alessandro Giuli sarà al timone del nuovo approfondimento in onda sulla seconda rete, il giovedì sera con Seconda Linea.

Sulla Rai1 diretta da Stefano Coletta, torneranno anche Carlo Conti con Tale e quale show, Antonella Clerici in E' sempre mezzogiorno: è questo - si apprende - il titolo definitivo dello show che tra cucina, intrattenimento, amici e ospiti andrà in onda dagli studi Rai di Milano (e non più dalla casa di Arquata Scrivia della conduttrice, ipotesi accantonata anche per motivi di sicurezza, per evitare gli spostamenti di troupe ed equipe). Per la Clerici si parla anche di The Voice of Italy versione senior.

L'elenco dei confermati comprende anche l'appuntamento in seconda serata del lunedì con Monica Maggioni con Sette storie, L'Eredità con Flavio Insinna e Soliti ignoti con Amadeus A proposito di Ama: mentre lavora al Sanremo 2021con una “tappa intermedia” di Sanremo Giovani a dicembre, potrebbe anche alternarsi con Affari tuoi - La risposta, nuova versione del glorioso game dei pacchi.

Novità lo sbarco sulla rete ammiraglia di Serena Bortone, volto di Agorà su Rai3, con Ogni mondo è paese, nuovo programma di attualità che prenderà il posto, dopo il Tg1 delle 13.30, di Vieni da me di Caterina Balivo.

Nel day time confermati Eleonora Daniele a Storie italiane e Marco Liorni il sabato a Italia sì. A Unomattina è attesa invece Monica Giandotti con Marco Frittella del Tg1. Max Giusti, dal canto suo, tornerà a Il collegio e svelerà i Boss in incognito

Non poteva mancare lui, Renzo Arbore, che prepara una riedizione del Processo a Sanremo, con Lino Banfi e Michele Mirabella, e una serata omaggio a Renato Carosone per il centenario della nascita.

Tornando al day time Costantino della Gherardesca sbarca a Resta a casa e vinci, la versione post-Covid del precedente Apri e vinci. Confermati i programmi storici, da Report a Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli.

