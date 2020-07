Tesla aumenta il numero di Supercharger

Motori

AUTO E’ boom di modelli elettrici in arrivo. Di tutte le taglie oltre che per tutte le tasche. Anche Tesla che è fra i precursori della soluzione a batteria dimostra di essere consapevole che una rete di ricarica la più capillare possibile non può che essere un valore aggiunto nella scelta di un modello elettrico. L’ultimo upgrade che il brand di Elon Musk ha ufficializzato è quello delle 2.000 stazioni in 41 Paesi al mondo per un totale di 18.000 colonnine o, come le hanno ribattezzate in Tesla, di Supercharger. Quattro di queste sono state inaugurate di recente in Olanda, Arizona, Cina e a Taiwan. Di queste stazioni di ricarica più di 520 sono operative in Europa per un totale di 5.000 Supercharger in 29 Paesi che hanno consentito ai possessori di Tesla di percorrere oltre 2 miliardi di chilometri dal 2013 ad oggi. Di questi oltre 84 milioni di chilometri percorsi sono stati garantiti dalle 33 stazioni italiane per complessivi 300 Supercharger. Proprio il Belpaese è ormai nel mirino di Tesla visto che proprio di recente c'è stata l’apertura di due nuovi Centri Tesla dopo quelli di Milano, Padova e Brescia, quello inaugurato a Roma nei giorni scorsi e l'altro che lo sarà prossimamente a Bologna. Da segnalare che il nuovo centro nella Capitale è anche abilitato come Delivery Center per la consegna delle auto direttamente al cliente così come lo sarà quando verrà inaugurato quello di Bologna. Un’espansione di Tesla sul territorio italiano che si spiega con l'incremento delle vendite di auto sul mercato italiano visto che alla fine di giugno ha, infatti, registrato un aumento di ben il 530%. C.Ca.