Lazio, contro il Sassuolo punti per tornare a correre

Sport

CALCIO Dimenticare Lecce. La Lazio riparte sabato (ore 17.15) dopo due sconfitte consecutive con il dovere di provare a portare a casa una vittoria. Del resto la rocambolesca caduta della Juve contro il Milan a San Siro tiene accesa ancora qualche fioca speranza per lo scudetto. Gli uomini di Inzaghi devono però ritrovare soprattutto brillantezza fisica che li aveva contraddistinti prima della sosta. Domani all’Olimpico sarà di scena il Sassuolo. Alla Lazio servono solo 5 punti per assicurarsi matematicamente la qualificazione in Champions, competizione che non disputa da 13 anni. Proverà a farli domani con il Sassuolo e poi con l’ Udinese.