L'Atalanta vince ancora Terzo posto nel mirino

Sport

CALCIO Ottavo successo consecutivo in campionato per l’Atalanta, il quinto dopo la ripresa. I nerazzurri vincono in trasferta a Cagliari 1-0 e -complice la sconfitta in casa dell’Inter contro il Bologna - si avvicinano al terzo posto in classifica occupato proprio dall’Inter distante ora solo 1 punto. A decidere la sfida della Sardegna Arena ieri sera è stata la rete su rigore di Muriel al 27’ del primo tempo. Sul match pesa comunque l’espulsione per i sardi di Carboni in occasione del penalty. La “Dea” continua la sua marcia e sale a 63 punti, rossoblù fermi invece a 39.