EVENTI Torna in Piemonte Attraverso Festival - Uomini e storie delle terre di mezzo, che oggi inaugura la quinta edizione con Erri De Luca e Gnu Quartet. Nato con l’idea di valorizzare le bellezze paesaggistiche ed artistiche e di creare connessioni tra comunità, enti e istituzioni appartenenti al territorio inserito nella World Heritage List dell’Unesco nel 2014 e quelli limitrofi del Piemonte meridionale, tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese, in questo anno straordinario e nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza Covid-19, Attraverso Festival conserva salda l’ispirazione di festival diffuso.

Pur nella necessità di una inevitabile rimodulazione rispetto al programma pensato prima dell’emergenza, e con l’abbraccio ideale dei 27 comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, per questa edizione 2020 il Festival si svolgerà invece in aree attrezzate secondo le nuove normative che garantiscono la sicurezza per spettatori, artisti e organizzatori, presentando per ognuna di queste sedi (Alba, Bra, Bosio, Calamandrana, Casale Monferrato, Cassano Spinola, Monforte d’Albe, Mombaruzzo, Morbello, Ovada, Parco Capanne di Marcarolo, San Cristoforo, Voltaggio), distribuite su tutte le province del Festival, un numero maggiore di spettacoli teatrali, incontri, concerti.

Tanti gli highlight del programma: un nome che arriva per la prima volta ad Attraverso Festival è quello dell’icona del jazz Enrico Rava. Il jazzista italiano più famoso al mondo, insieme a Francesco Bearzatta e Giovanni Guidi, altri due grandi del panorama jazz internazionale, ha pensato di rivisitare i brani più significativi della sua carriera ed interpretare nuove composizioni, per una prima nazionale attesa nel Parco del Castello di San Cristoforo (Al) la sera del 27 Agosto.

Sempre in provincia di Alessandria, al calar della sera del 5 Agosto, nella suggestiva Area Naturale Parco Capanne di Marcarolo arriva Niccolò Fabi che in un incontro tra parole e musica, racconterà la sua passione per la scrittura, per le canzoni e la poesia e il suo percorso artistico nel corso di una carriera ventennale. Fabi sarà protagonista anche la sera prima, il 4 Agosto, a Bra (Cn), nell’area allestita ai Giardini Belvedere. Sempre a Bra, andrà in scena il secondo prequel di Attraverso Festival. Dopo lo spettacolo inaugurale con Erri De Luca e Gnu Quartet, la sera del 18 Luglio vedremo una tra le autrici più impegnate nelle battaglie civili, Michela Murgia, in “Dove sono le donne?”.