Inter-Brescia 6-0 Conte non ha ancora mollato

Sport

CALCIO C’è ancora in giro chi parla di Inter spenta ed in crisi di gioco? La squadra di Conte riprende a tutto vapore la rincorsa alle prime due del campionato: un perentorio 6-0 a San Siro contro il Brescia conferma che la ripresa contro il Parma dopo lo stop imposto dal Sassuolo due giornate fa non era un fuoco di paglia. I nerazzurri sono a -1 dalla Lazio e -5 dalla Juventus.

Ieri hanno dominato dall’inizio, con il primo gol arrivato già al 5’ a cura di Ashley Young, un minuto dopo l’occasione sfiorata dal Brescia con Donnarumma. Al 20’ raddoppia Sanchez su rigore concesso per l’atterraggio dell’ottimo Moses, grande protagonista della serata di Conte. Siamo solo all’inizio di una goleada: un’Inter aggressiva e allegra segna ancora nel primo tempo, con il 3-0 a firma di D’Ambrosio al 45'. Squadre negli spogliatoi, e già pochi minuti dopo il ritorno in campo Gagliardini va in rete al 53'. Al 68' Conte manda a riposare Lautaro e un soddisfatto Gagliardini, mettendo in campo l’altra coppia gol interista, Eriksen e Lukaku. Sarà il primo a portare i compagni al totale di 6 reti, in prima persona all’83' e per interposta persona all’88' consegnando il punto nei piedi di Candreva. Fischio finale al 90' esatto, e il pericolo Inter diventa sempre più concreto per Lazio e Juventus.