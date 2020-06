Arriva caldo africano Termometro anche a 40 gradi

Fatti&Storie

Avremo 7 giorni di caldo "africano" con temperature sino a 40 gradi. E' lo scenario disegnato dagli esperti del sito ilmeteo.it secondo cui "una vasta area di alta pressione sta scaldando i motori per raggiungere il nostro Paese". Già nel corso del weekend l’aria calda portata dall’anticiclone africano comincerà a riscaldare il clima su molte regioni, ma il picco di calore è previsto per la settimana prossima. Oggi ultimi e frequenti temporali potranno ancora interessare i settori alpini e localmente quelli prealpini (specie del Piemonte), mentre altrove il sole sarà prevalente. Sabato e domenica l’alta pressione sub-tropicale comincerà ad avanzare con più decisione sull’Italia. Il tempo non potrà che essere soleggiato su quasi tutte le regioni, a parte isolati temporali pomeridiani sui confini alpini. Temperature in aumento con punte di 35 gradi al nord (in Emilia) e 36 al sud (Puglia e Sicilia).

Temperature alte. Ma è nei giorni successivi che il caldo farà davvero sul serio: da lunedì 29 le temperature saliranno vertiginosamente un po’ su tutta Italia e l’aria caldissima in arrivo dal cuore dell’Africa farà salire i termometri che nel corso della settimana raggiungeranno picchi di 40 gradi su Sardegna, Sicilia e Puglia e 32-36 diffusi al nord e al centro. Il sole sarà prevalente e i temporali pomeridiani interesseranno soltanto le Alpi più settentrionali e le zone adiacenti.