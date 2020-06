Honda, novità Jazz ora si fa in due

Motori

AUTO Due al posto di una. Alla Honda rilanciano la piccola Jazz in due varianti che ne aumentano l’appeal anche perché si rivolgono a due diverse tipologie di acquirenti oltre a strizzare l’occhio, nel caso della Crosstar, al mondo dei suv-crossover.

La variante standard della nuova Honda Jazz sarà disponibile nei tre diversi allestimenti Comfort, Elegance ed Executive, con prezzi rispettivamente a partire da 22.500, 23.800 e 25.400 euro.

La versione Crosstar, invece, una novità assoluta, è in vendita in un unico allestimento Executive da 26.900 euro, con la possibilità di scegliere anche una colorazione bicolore in abbinamento al tetto nero. Per la fase di lancio, tuttavia, Honda ha previsto un prezzo promozionale di 19.900 euro con otto anni di garanzia e assistenza stradale a chilometraggio illimitato.

La nuova Jazz è disponibile solamente col motore ibrido, un 1.500 cc alimentato a benzina a cui sono collegati due motori elettrici alimentati dalla batteria agli ioni di litio, mentre il cambio è l’automatico e-Cvt. Ma oltre che ecologica la nuova Honda Jazz è anche super sicura visto che è equipaggiata di serie con ben 10 airbag.

CORRADO CANALI