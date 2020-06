Il papà di Nole è sicuro l'untore è Dimitrov

Sport

TENNIS Mentre il mondo del tennis ha messo Nole Djokovic sul banco degli imputati per aver organizzato l’Adria Tour bypassando tutte le norme di sicurezza ed essendosi, infine, ammalato di Covid-19, sulla vicenda è intervenuto il padre del tennista numero uno al mondo, Sdrjan. Il quale ha servito una prima di servizio contro Grigor Dimitrov: «Non sappiamo dove l’abbia preso ma l’ha portato lui. E ha fatto molto male a noi, alla Serbia e alla Croazia», la sintesi del discorso. Mancano però le prove. E infatti la risposta di Dimitrov non si è fatta attendere, tramite il suo manager: «Grigor è atterrato direttamente a Belgrado dopo tre mesi di completo isolamento. Né a Belgrado, né più tardi a Zara gli fu offerto o fu obbligato a fare un test per il coronavirus - ha spiegato - Gli organizzatori dell’evento sono quelli che hanno la responsabilità».