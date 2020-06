Il Governo in cerca di 10-15 miliardi

Fatti&Storie

Il governo è pronto a richiedere al Parlamento l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio, il terzo, per circa 10-15 miliardi che servirà a finanziare un nuovo pacchetto di misure a sostegno dell'economia colpita dall'emergenza Covid. Lo riferiscono fonti dell'esecutivo spiegando che la 'manovrina' dovrebbe essere varata a luglio.

Una parte delle risorse, oltre 3 miliardi, dovrebbe essere destinata ai Comuni e, nel caso fosse necessario, a rifinanziare la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali. L'esecutivo è pronto anche a rifinanziare il Fondo di garanzia centrale per le pmi e sta valutando una proroga delle moratoria sui prestiti. Altri interventi dovrebbero poi andare a sostenere i settori più colpiti dall'emergenza come il turismo e l'automotive. Il governo lavora anche al dl semplificazioni per il rilancio degli investimenti che dovrebbe essere varato entro la metà di luglio.

Nei mesi scorsi sono stati approvati gia' due pacchetti di misure con uno sforamento del deficit complessivo per 75 miliardi (20 miliardi per il decreto Cura Italia e 55 miliardi per il dl Rilancio). "Nei prossimi giorni dovremo chiudere il nuovo scostamento, cioè quanti soldi serviranno nel 2020 per affrontare la crisi del Covid-19", ha spiegato il viceministro dell'Economia, Laura Castelli sottolineando che "serviranno non meno di 10 miliardi". "Le esigenze, in questo momento, sono queste. Mesi fa dissi che per affrontare il Covid sarebbero serviti 100 miliardi, piano piano ci stiamo arrivando. Seguendo le esigenze del territorio e quello che emerge", ha aggiunto il viceministro.