Calabria, Easyjet attacca e ritratta

Per il portale della compagnia aerea Easyjet, la Calabria è da promuovere come meta alternativa perché «soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti e la mancanza di città iconiche». Ne sono seguite reazioni veementi anche dalla governatrice della Regione Santelli (che ha parlato di sentore razzista), che hanno costretto Easyjet a rettificare, sostituendo la scheda: «EasyJet si scusa apertamente con tutti i calabresi. Abbiamo avviato un'indagine interna per capire l'accaduto».