Atalanta-Lazio Biancocelesti al bivio

CALCIO Ci siamo: quaesta sera alle 21.45 la Lazio riprenderà a coltivare i suoi sogni scudetto sul prato del Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà una prova di maturità -l’ennesima - per una squadra che ha davvero stupito tutti per come ha saputo spostare in avanti i propri obiettivi. «Inizia un nuovo piccolo campionato. Sarà un finale particolare, nessuno sa bene quello che ci aspetta. Dovremo esser bravi a farci trovar pronti», ha detto il tecnico Simone Inzaghi presentando la sfida, primo dei 12 impegni di campionato in programma fino a inizio agosto. I biancocelesti si trovano al secondo posto a 4 punti dalla Juve, che però ha giocato una partita in più. «Conosciamo l’Atalanta, sta facendo benissimo da anni: è una squadra ben organizzata ricca di individualità di valore. Sarà una bellissima partita ed un banco di prova importante per i miei ragazzi - ha aggiunto in conferenza stampa - Ho visto i ragazzi fiduciosi, si sono allenati bene. Vogliamo metterci alle spalle questo brutto periodo disputando la gara di domani. Ci siamo lasciati alle spalle un momento particolare. Siamo rimasti fermi per tanto tempo, ci siamo preparati bene». Sei le assenze: Leiva, Lulic, Marusic, Luiz Felipe, Adekanye e Raul Moro.