Cinecittà World cambia e apre nuovi parchi a tema

Fatti&Storie

Il completamento del Parco del Cinema e della Tv, l’apertura di 2 nuovi Parchi a tema nei prossimi 3 anni, una nuova esperienza digitale che arricchirà il divertimento degli ospiti. E’ il nuovo piano sviluppo di Cinecittà World: come spiega l’ad, Stefano Cigarini, «le grandi crisi, come questa del Covid-19, possono e devono essere occasioni in cui rompere gli schemi, innovare e migliorare l’esperienza dell’ospite».

Post Covid. Dunque, le regole Post Covid e il distanziamento sociale si trasformano in esperienze digitali per gli ospiti: il parco diventa contactless, e da www.cinecittaworld.it si potrà comprare i biglietti, ordinare il pranzo, saltare code alle attrazioni. In questi tre anni Cinecittà World ha ridisegnato il parco: su 30 ettari, 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno. Una crescita (+360% in 3 anni) che ha consentito di diventare il primo parco di Roma.

Nuovi parchi. Grazie e questi risultati, Cinecittà World aprirà 2 nuovi parchi. Il primo è Roma World (www.romaworld.com), apertura dal 3 luglio: riporta gli ospiti indietro nel tempo, a vivere da antico romano. Nel parco si può vestire, mangiare e dormire come gli antichi romani, diventare Gladiatore, correre sulle Bighe di Ben Hur. Poi, Aqua World: sul fiume lento Paradiso ci si culla a bordo di gommoncini. Grazie ad un accordo con l’Ente del turismo Thailandese, scenari da favola prenderanno vita nella spiaggia Phuket Beach. E ancora, tra le novità di quest’anno: il nuovo Regno del Ghiaccio, Playground con 4 attrazioni sulla neve, diventa ad ingresso gratuito. Nuovo percorso nel parco e nuova location per 4 attrazioni rimodulate: Tazze e Saltarello nell’Area Roma, mentre Torre di Controllo e Bici Volanti si spostano a Spaceland. Menzione speciale per Volarium, primo e unico Cinema Volante in Italia, premiato migliore Attrazione dell’anno agli Oscar dei Parchi Divertimento, i Parksmania Awards.

Attrazioni e verde. Confermati i punti forti storici come Altair, la montagna russa con 10 inversioni, il coaster indoor Inferno, Aktium, la montagna russa acquatica, l’Immersive tunnel Jurassic War – La battaglia dei Dinosauri, la torre di caduta Indiana Adventure, la realtà virtuale di Assassin’s Creed, il cinema interattivo in 6D In-Cubo, il mega playground per bambini Giocarena. Attenzione alla natura e rispetto degli animali sono alla base dell’idea di Cinecittà World: un Parco Eco, grazie alla piantumazione di oltre 2.000 alberi, al riciclo interno delle acque, all’utilizzo di piatti e bicchieri organici (in polpa di cellulosa), all'eliminazione di cannucce e coperchi di plastica, ai laboratori sul riciclo per le scuole (in collaborazione con Corepla) e all’Ecoticket che permette di entrare al parco pagando con bottiglie di plastica usate; infine un parco che da anni ha aperto le porte agli animali domestici.

Numeri. Una crescita record in Italia (+360% in 3 anni) che ha consentito con 400mila presenze, di diventare il 1° parco di Roma del centro Italia, e passare da 30° a 4° Parco in Italia. Il fatturato sale a 13,5M dai 3,7M del 2016 e, per la prima volta dall’apertura, Cinecittà World registra un bilancio in utile. Crescono gli abbonamenti (4mila l’anno), le scuole in gita (oltre 20.000 studenti), in aggiunta agli oltre 10 mila Pacchetti Parco + Hotel. La crescita di Cinecittà World traina il mercato dei Parchi Divertimento del Lazio, che, con oltre 1,5 Milioni di biglietti venduti nel 2019, supera il fatturato di Colosseo, Circuito Palatino e Foro Romano, segno della crescita dei cosiddetti “nuovi turismi”. “I numeri dicono che Cinecittà World è il parco più digital in Italia “ spiega l’ad Stefano Cigarini, “70% di vendite online contro una media di settore del 30%, 2° per numero fans su Facebook (470.000), 2 Milioni di utenti unici sul sito web, 16 attrazioni interattive (Media Based), raccontano il nostro sforzo di innovazione quotidiana”.

F.P.