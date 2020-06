Poste, a studenti e prof mezzo milione di mascherine

Fatti&Storie

Poste Italiane, in vista dell’esame di maturità, ha consegnato per conto della Protezione Civile 236mila dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti di 173 Istituti Scolastici del Comune di Roma. In provincia di Roma, il numero complessivo delle mascherine recapitate è di circa 347mila per 254 Istituti mentre in tutto il Lazio il totale delle consegne supera le 490mila mascherine in 360 Istituti Scolastici. Molti gli Istituti Superiori coinvolti anche per quanto riguarda il dato nazionale, per un totale di oltre 3.600 scuole. Le mascherine, tutte consegnate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami in sicurezza, sono state recapitate attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier. L’Azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid-19. Poste Italiane, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, ha provveduto al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni.

F.P.