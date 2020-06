Voli e centri estivi scatta la fase 3

Fatti&Storie

ROMA È scattata la fase 3 con il via libera a cinema, teatri, centri estivi per bambini, eventi e congressi, centri termali e sale scommesse. Servirà però almeno un altro mese per avvicinarsi ad una riapertura completa. Mentre le attività che ripartono dovranno attenersi strettamente alle regole di distanziamento sociale e divieto di assembramento, con capienze dimezzate, percorsi diversificati, misurazione della temperatura e sanificazione.

Cabine purificate

Da ieri l’Italia si è allineata alle direttive europee sui voli, revocando l’obbligo di distanziamento sui velivoli dotati di filtri per la purificazione dell’aria. Resta l’obbligo di mascherina ed è scoppiata la rivolta dei bagagli a mano: nel decreto si parlava di divieto per quelli di grandi dimensioni, ma i viaggiatori hanno scoperto che sui voli Alitalia non si possono portare a bordo nemmeno i trolley da cabina.

I cinema tentennano

Via libera ai cinema, che però tentennano vista l’assenza di film in uscita e le rigide prescrizioni (1.000 spettatori all’aperto e 200 in luoghi chiusi). Apertura delle discoteche spostata al 14 luglio, ma alcune Regioni hanno deciso di anticipare i tempi e da ieri i locali da ballo hanno riaperto in Sicilia e in Puglia. Via libera anche a sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Aperti i centri estivi, anche per l’età da nido, e sbloccati i matrimoni anche nel Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia.

METRO