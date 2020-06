Zone rosse in Lombardia i pm a Palazzo Chigi da Conte

Fatti&Storie

Il pm di Bergamo, Maria Cristina Rota, è a Palazzo Chigi per ascoltare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito all'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa nel Bergamasco. In un'intervista a La Stampa, il Capo del governo sul colloquio dice: “Non lo temo affatto, ho agito in scienza e coscienza” e che sempre per lo stesso motivo, tornando indietro, non farebbe la zona rossa. Detto questo, Conte ribadisce: “Abbiamo stanziato circa 120 miliardi in più anni. Ci sono soldi per coprire vari livelli di avanzamento delle opere” e che “ci sarà un momento in cui ci confronteremo sull’eventualità se convenga o meno all’Italia attivare altri strumenti di finanziamento come il Mes”.

Gallera. Sull’audizione del premier Conte da parte della Pm di Bergamo, che si terrà oggi, l'assessore alla Salute della Regione Lombardia Giulio Gallera dichiara in una intervista alla Stampa: “È giusto che i magistrati raccolgano anche la versione del governo, è la corretta prosecuzione di un’indagine in corso”. Alle accuse del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha detto e, nonostante le smentite, confermato che la “Regione Lombardia non comunica più i dati dei decessi divisi” e “da quando abbiamo segnalato che quelli reali erano molti di più di quelli ‘ufficiali’, hanno secretato i dati per provincia”, l’assessore replica: “Assolutamente no. Da parte nostra c’è sempre stata massima trasparenza. Nel tempo le Ats si sono organizzate in maniera diversa. Ma i numeri sono sempre stati comunicati”. Anzi, Gallera aggiunge che “i dati vengono trasmessi alla prefettura, poi il prefetto li distribuisce ai Comuni” e “i metodi che abbiamo studiatosi modulano a seconda del territorio, ma non viene mai meno la trasparenza”. Secondo l’assessore regionale, dunque, “nessun altro sindaco della Lombardia si è lamentato, a parte il fatto che se c’è un decesso i Comuni lo sanno prima di noi. I dati vengono trasmessi anche al ministero: la comunicazione segue meccanismi precisi”.

Locatelli. ”Noi abbiamo sollevato l’attenzione sulle aree dove c’era il numero maggiore di casi e sono state fatte, con una tempistica stringente e non perdendo assolutamente tempo, tutte le analisi che hanno permesso al decisore politico di fare le scelte del caso”, ha detto ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, a proposito della mancata chiusura di Alzano e Nembro.