Marra rinvia il tour e la musica si riorganizza

MILANO L’emergenza coronavirus sta provocando un terremoto nel mondo dei concerti milanesi, con annullamenti e rinvii di numerose date. Proviamo a fare il punto della situazione, raccomandando di tenere sempre d’occhio i canali social dei club e degli artisti per gli aggiornamenti più recenti.

Al Fabrique saltano i concerti di Kelis, Louis Tomlinson e Rex Orange County, previsti per questa settimana: il rimborso dei biglietti sarà disponibile dal 13 al 27 marzo.

Rinviato l’appuntamento di ieri all’Alcatraz con Francesco De Gregori, che verrà recuperato il 6 maggio. Sempre all’Alcatraz, l’8 maggio, in arrivo Bugo dopo la cancellazione del suo concerto che si sarebbe dovuto tenere il 20 marzo. Il club di via Valtellina ospiterà anche le nuove date di Eugenio in via Di Gioia (29 aprile) e La rappresentante di lista (19 maggio).

Niente da fare per i due show della rockstar Avril Lavigne al Lorenzini District, il 15 e 16 marzo: rimborsi entro venerdì 8 maggio.

Salta anche lo spettacolo “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour” del 23 marzo agli Arcimboldi: rimborsi entro il 10 aprile.

Il rapper Marracash ha rinviato in autunno il suo “In persona tour”: i concerti al Mediolanum Forum d’Assago, previsti fra aprile e maggio, si terranno il 13, 14, 16 e 17 settembre.

Cambio di rotta anche per Ghali: i live al Fabrique di maggio sono stati spostati all’8, 9 e 10 ottobre.

I Pinguini Tattici Nucleari, band rivelazione dell’ultimo Sanremo, recupereranno gli spettacoli cancellati il 13 e 14 ottobre al Mediolanum Forum d’Assago.

Le Vibrazioni spostano al 3 maggio il concerto dell’8 aprile al Teatro Nazionale, mentre il rapper Rocco Hunt si esibirà il 14 maggio al Fabrique (invece che il 17 aprile).

Sempre in tema di rap, Junior Cally ha riprogrammato il tour: il set del 24 aprile all’Alcatraz è rinviato al 16 ottobre, mentre la data di Generic Animal del 20 marzo in Santeria Toscana 31 è rimandata al 30 aprile.

DIEGO PERUGINI