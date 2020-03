Cina, solo 125 nuovi casi il numero più basso da gennaio

Fatti&Storie

Sono 125 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Cina. Si tratta del numero di casi più basso dal 21 gennaio scorso. Altre 31 persone sono morte, tutte nella provincia dello Hubei, portando il totale a 2.943 nel Paese.

Usa. Salito ad almeno 102 invece il numero dei contagi negli Usa mentre le vittime sono 6. Lo hanno reso noto i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), segnalato che in 48 casi si tratta di contagiati all’estero e rimpatriati. “Ridurremo la severità e la durata del virus: nessun Paese è più preparato degli Usa. Abbiamo il miglior sistema sanitario del mondo”. Parola di Donald Trump in un comizio elettorale durante il quale ha sottolineato anche “la forza dell’economia” americana e la “resilienza del popolo statunitense”.

Focolaio Iran. E’ arrivato intanto in Iran il team di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per aiutare il Paese a contrastare l’epidemia di coronavirus. Ad oggi in Iran sono stati registrati 1.501 casi, compresi 66 decessi.