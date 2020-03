Lazio, cielo con un dito il sogno può farsi realtà

Sport

CALCIO La Lazio sogna, giustamente: negli ultimi 20 anni non era mai stata così vicina allo scudetto. E tutto, Coronavirus compreso, sembra congiurare a suo favore: i biancoclesti infatti tra una partita rimandata e l’altra (alle avversarie) hanno ad oggi due punti in più della Juventus e addirittura otto sull’Inter. Un vantaggio psicologico importante. Senza contare che tra le partite da recuperare, c’è anche Juventus-Inter, gara che o taglierà fuori una delle altre due pretendenti allo scudetto oppure in caso di pareggio lascerà altro campo alla Lazio.

«È il nostro anno? Sono quattro stagioni che siamo in alto e vinciamo trofei, cosa che qualcuno avrebbe voluto fare (il riferimento è ai cugini della Roma, che stanno chiudendo l’era Pallotta con un bilancio amarissimo, ndr)», ha detto Simone Inzaghi al termine della gara vinta 2-0 contro il Bologna. Coppa Italia, Supercoppa: ora resta lo scudetto. Inzaghi, vent’anni fa, c’era, e sa come si vince uno scudetto. E ora ha alcuni piccoli vantaggi rispetto alle concorrenti: è attesa da un calendario senza coppe e (al momento) senza rinvii ed ha la squadra più efficace in attacco ed in difesa (è quella che ha avuto più rigori a favore e una di quelle che ne hanno subiti meno contro, per esempio). Un girone fa i biancocelesti erano sesti: poi, dal 3-3 contro l’Atalanta, la cavalcata che ha portato fino ad oggi e che condurrà, adesso, chissà dove.