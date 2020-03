Combinata, alla Brignone la Coppa del Mondo

Sport

SCI Meglio di così, si muore. Senza nemmeno gareggiare, Federica Brignone ha conquistato ieri la Coppa del mondo di specialità della combinata dello sci alpino. L’azzurra ha ottenuto la matematica certezza del successo dopo l’annullamento della gara di La Thuile per troppa neve. Brignone resta in testa alla Coppa generale, ed è in corsa per quella di gigante, superG e parallelo. «Quando ho sentito a colazione la notizia della cancellazione ho provato un’emozione incredibile, come qualcosa che è caduto dal cielo. Sono stati giorni importanti dal punto di vista emotivo, con un grande stress e l’adrenalina a mille, non nascondo che oggi ho versato qualche lacrima di felicità», ha detto Federica Brignone. «Naturalmente avrei preferito correre, nel supergigante di sabato ho rotto il ghiaccio e avrei voluto riprovarci in questa gara - aggiunge l’azzurra - mi spiace perchè gli organizzatori si sono dati un gran da fare per far sì che si potesse disputare l’intero programma ma nelle ultime ore ha nevicato davvero tanto».