Cagliari-Roma 3-4 Fonseca torna a sorridere

Sport

CALCIO La Roma si toglie l’abito della squadra ferita e offre una prestazione molto convincente a Cagliari. La squadra di Fonseca cala il poker e si impone 4-3 sui sardi alla Sardegna Arena in una gara palpitante e conquista punti importanti per proseguire la corsa verso l’Europa soprattutto dopo il successo a valanga dell’Atalanta sul Lecce. Per i capitolini è il secondo successo di fila in campionato (di mezzo c’è anche il passaggio del turno in Europa league con l’1-1 di gand): che la squadra si sia sbloccata? Grazie a questo successo i giallorossi salgono a 45 punti, a meno 3 dalla squadra di Gasperini (che però ha una gara da recuperare contro il sassuolo), mentre il Cagliari resta fermo a 32. Per i sardi, che invece non vincono da 12 gare ufficiali tra campionato e coppa, anche una piccola contestazione a fine gara con i fischi dei suoi sostenitori. Protagonista della sfida di ieri per i giallorossi Nikola Kalinic, oggetto misterioso fino a ieri ed autore addirittura di una doppietta dopo un incredibile digiuno durato 14 mesi, oltre a Kluivert e Kolarov. Per i sardi invece doppietta di Joao Pedro, il secondo su rigore (sbagliato e ribadito in reteb di testa dopo la respinta dio Pau Lopez), ed il primo gol di Gaston Pereiro.