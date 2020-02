Mattarella: la conoscenza antidoto a paure irrazionali

Fatti&Storie

Di fronte alla comparsa del coronavirus "avere fiducia nella scienza non vuol dire avere fiducia in qualcosa di astratto ma vuol dire avere fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio come avviene talvolta anche in questi giorni". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del trentesimo anniversario di Telethon.