La grande incognita delle gare a porte chiuse

Sport

CALCIO Tutto dipenderà dal contagio. L’emergenza Coronavirus ha già abbondantemente stravolto l’agenda del mondo del calcio ma la verità è che nessuno può prevedere quanto. Dopo il rinvio di quattro incontri domenica scorsa, le uniche cose certe al momento sono che l’Inter stasera giocherà a porte chiuse e che questo week end non si apriranno i cancelli per i tifosi in cinque stadi del nord. Non è escluso che da lunedì venga evitata una proroga delle limitazioni o, al contrario, che lo stop agli eventi sportivi possa essere esteso. Tutto dipenderà da come evolverà il contagio. Le limitazioni di queste ore non riguardano i tifosi che si spostano per le trasferte. I supporter di Atalanta e Bologna ad esempio potranno cos’ seguire le loro squadre fuori casa rispettivamente a Lecce e a Roma per il match contro la Lazio. È da escludere inoltre una trasmissione delle partite in tv in chiaro, per tutti, come si era inizialmente ipotizzato. Infatti Sky, che detiene il diritto di trasmettere ai propri abbonati il match tra Juve e Inter, si era offerta di mandare in onda la sfida sul proprio canale gratuito Tv8, ma la proposta, seppur gradita dalla Lega, si è rivelata impraticabile perché l’azienda è in possesso solo dei diritti della Serie A criptati e non dei diritti in chiaro.