Juventus-Inter in chiaro A rischio Tokyo 2020

CALCIO Sky valuta di trasmettere in chiaro su TV8 Juventus-Inter di domenica sera: gara che, insieme a Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal e Milan-Genoa, si giocherà comunque a porte chiuse. Anche la Rai ha dato la sua disponibilità. Nel frattempo, il testo del nuovo decreto attuativo sul Coronavirus che riguarda tutti i comuni di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte, dice che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive «di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati».

Il dubbio Olimpiadi

Basterà a fermare il virus? Nel dubbio, il Cio non esclude la cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. In un’intervista all’Associated Press, Richard Pound, membro del Comitato, ha detto che «vi è una finestra di tre mesi per valutare» e quindi rimandare la decisione fino alla fine di maggio e sperare che il virus sia sotto controllo. A quel punto, se la situazione resta complicata «è molto probabile la cancellazione».

Il calcio trema

La Serie A intanto trema. Perchè se giocare una gara a porte chiuse non fa male a nessuno (la Juventus, anzi, salverà anche l’incasso perchè non prevede alcun tipo di rimborso in caso di gara a porte chiuse) se dovesse estendersi l’area di contagio, la plausibile sospensione di gare genererebbe il caos: semplicemente perchè non c’è tempo per recuperare le partite. «Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare», ha detto alla Rai Michele Uva, vicepresidente UEFA. Domani intanto a San Siro Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse: ma i romeni avrebbero preferito un campo neutro. E anche il Valencia, che a San Siro ha giocato il 19 contro l’Atalanta, trema: tre tifosi spagnoli che avevano partecipato alla trasferta milanese hanno contattato i servizi sanitari spagnoli ritenendo di avere i sintomi del Coronavirus. Lo riportano i media spagnoli. Intanto la Federazione italiana pallacanestro ha disposto il rinvio di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile.