Governo, una ordinanza per uniformare i comportamenti

"Il pieno coordinamento è il metodo più efficace per prevenire la diffusione del contagio. Stiamo lavorando molto positivamente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione con i presidenti delle Regioni. Entro oggi, ha aggiunto, sarà varata "una ordinanza per uniformare i comportamenti nelle regioni non direttamente coinvolte".

Sport. ​Stop totale agli eventi e alle competizioni sportive in cinque regioni del Nord Italia nei comuni della zona rossa colpita dal coronavirus mentre negli altri comuni potranno svolgersi ma a porte chiuse. Lo prevede il Dpcm attuativo emanato per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "In tutti i comuni delle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati - si legge nel testo - resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli" della zona rossa.