La Lazio in scia della Juventus

CALCIO La Lazio risponde alla Juventus e continua a mettere pressione in vetta. La squadra di Inzaghi, giungendo alla quarta vittoria consecutiva inanellata dopo il derby, si è imposta 3-2 in casa di un Genoa mai domo, grazie alle reti di Marusic al 2’, Immobile al 51’ e Cataldi al 71’, continuando a nutrire il grande sogno dello scudetto. Inutili i gol di Cassata al 57’ e di Criscito su rigore (concesso per fallo di mano di Lazzari) al 90’ per i rossoblu, che hanno riaperto solo momentaneamente il match. Biancocelesti ancora a -1 dal primo posto e a +5 sull'Inter, che dovrà recuperare la sfida con la Sampdoria saltata a causa dell’emergenza virus.

Simone Inzaghi può esultare: «Sapevamo che qui a Marassi non ci sono partite semplici, ma ne abbiamo giocata una ottima contro una squadra in salute. Dovevamo forse essere più lucidi, ma penso che non ci sia nulla da dire sulla nostra vittoria». L’analisi della vittoria prosegue così: «Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima mezz'ora, poi ci siamo abbassati un po’, ma è normale: venendo qui a Marassi devi rispettare gli avversari. All’intervallo avevo detto di cercare il secondo gol con ferocia; l'anno scorso avevamo perso e abbiamo tratto esperienza da quanto successo».

Dopo aver tranquillizzato sul forfait di Acerbi durante il riscaldamento (solo una contrattura, pare), che ha però permesso di mettere in luce Vavro, Inzaghi ha voluto sottolineare il grande apporto dei 5 mila tifosi giunti in trasferta: «Sono stati fantastici». Lo scudetto? «La Juve ha fatto un cammino straordinario, e anche l’Inter. Noi dobbiamo restare in contatto».

