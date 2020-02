Pjanic, è affaticamento Juve, sospiro di sollievo

Sport

CALCIO Il verdetto che teneva in ansia il mondo Juve è stato rasserenante: Pjanic soffre di un lieve affaticamento muscolare all’adduttore destro e nulla più. Tradotto: qualche giorno di riposo basterà per rivedere il bosniaco in campo. Certamente non sabato a Ferrara contro la Spal, ma molto probabilmente mercoledì prossimo a Lione nell’andata degli ottavi di Champions. E’ quello, gioco forza, l’obiettivo sia per il numero 5 che per il recuperato Chiellini: senza dimenticare che domenica 1 marzo allo Stadium arriverà l’Inter per un match che profumerà di scudetto. Anche se a questo punto la Lazio, salita nel frattempo al secondo posto in classifica, va considerata alla pari dei nerazzurri.

Insomma: le paure di domenica pomeriggio, quando Pjanic aveva abbandonato il terreno di gioco pochi minuti dopo esservi entrato, paiono poter evaporare. Certo, però, viene da chiedersi se abbia avuto un senso rischiarlo quasi al termine di un match a quel punto in discesa: anche per dettagli come questo, tra Sarri e l’ambiente bianconero il feeling non pare al top. dom. lat.