Coronavirus, in Francia il primo morto in Europa

Un paziente con il coronavirus è morto in Francia, è il primo caso fuori dall'Asia, epicentro dell'epidemia di Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Salute francese. Secondo quanto riferito dal ministro Agnes Buzyn, si tratta di un turista cinese 80enne. L'uomo, originario della provincia dello Hubei, epicentro dell'epidemia, "era arrivato in Francia il 16 gennaio e il 25 gennaio era stato ricoverato in ospedale in isolamento. Le sue condizioni di salute si erano deteriorate rapidamente e da diversi giorni era in condizioni critiche in terapia intensiva". E' il primo decesso in Europa, il quarto fuori dalla Cina dopo i morti nelle Filippine, a Hong Kong e in Giappone.

Africa. Il nuovo coronavirus cinese, che l'Organizzazione mondiale della sanità ha denominato Covid-19, ha contagiato oltre 67.000 persone nel mondo. Sul caso di contagio al Cairo, Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, ha dichiarato: "Era atteso che un caso in Africa settentrionale arrivasse. La buona notizia è che sebbene non presentasse sintomi rilevanti, sia stato immediatamente identificato e isolato. Ciò sembrerebbe dimostrare che i sistemi di sorveglianza e controllo messi in atto con supporto dell'Oms da alcuni paesi africani risultano attivi".

Niccolò. Il giovane italiano Niccolò proveniente da Wuhan "è arrivato alle ore 9 circa presso il nostro Istituto. Le sue condizioni di salute sono buone. Presenta febbricola e non manifesta altra sintomatologia. E' stato effettuato un tampone nasofaringeo per la ricerca del nuovo coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni". E' quanto si legge nel bollettino dell'istituto Spallanzani di Roma, dove il ragazzo è ricoverato in isolamento da stamattina. "Niccolò sta bene, ha chiesto del prosciutto e ha parlato al telefono con la madre, che si trova a Grado". Lo ha reso noto alla stampa l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, in occasione della lettura del bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. D'Amato ha precisato che il ragazzo ha il suo cellulare con il quale ha parlato con la madre. "È sereno e molto tranquillo", ha aggiunto l'assessore.