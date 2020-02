Lazio e Inter quasi al completo

Sport

CALCIO Il big match di domenica sera vedrà due squadre quasi al completo. La Lazio deve vendicare la sconfitta dell’andata: vedrà tornare dalla squalifica Radu e Milinkovic-Savic, e Inzaghi, con Lulic fuori causa (sarà sostituito da Jony o Marusic), dovrà scegliere se affiancare a Immobile Correa o Caicedo, con quest’ultimo forse favorito. L’Inter dovrà chiarire se la brutta partita persa a San Siro contro il Napoli sia stata solto un “allenamento” in vista della super sfida o piuttosto, invece, il poco confortante segnale che la quadra del bel gioco latita. Di sicuro, Conte ri-schiererà in avanti Lukaku e Lautaro Martinez. Per il resto, molti i dubbi e le opzioni, tra fasce e difesa, su cui si saprà di più nelle prossime ore: in ballo Moses, Candreva, Young, D’Ambrosio, il ballottaggio Vecino/Erikesn. Questione portiere. Viviano resta in sospeso, Handanovic è in recupero, quindi tra i pali torna Padelli. Che nel derby ha fatto venire i sudori freddi, sì, ma contro il Napoli ha fatto un intervento da campione su Zielinski. A onor del vero.

