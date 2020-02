Lazio, missione Parma servono solo i tre punti

Sport

CALCIO La Lazio va a Parma, dove giocerà domenica alle 18, con una certezza: essere la bestia nera del Parma. I ducali hanno infatti perso tutti gli ultimi sei confronti di Serie A contro i biancocelesti, subendo almeno due gol in ognuna di queste sconfitte. Questa voltà però non ci saranno Milinkovic e Radu (squalificati): lo schieramento più probabile è quindi quello con Luiz Felipe e Bastos ai lati di Acerbi in difesa, sugli esterni Lazzari e Lulic, in mezzo al campo Parolo al posto di Milinkovic agendo sulla stessa linea di Leiva e Luis Alberto. Davanti Correa sta meglio ma partirà dalla panchina: prevista la solita coppia Caicedo-Immobile. Stavolta non si può sbagliare: servono i tre punti.