Prescrizione, è tensione Renzi: "Basta giustizialismo"

"Senza una soluzione" da ricercare nella maggioranza sul nodo prescrizione "noi siamo per votare i nostri emendamenti al Milleproroghe che sospendono l'efficacia della riforma Bonafede e poi votare la proposta di legge Costa che prevede il ritorno alla prescrizione della riforma del governo Renzi fatta dal ministro Orlando". Lo ha detto, in collegamento con la trasmissione Tagadà su La7, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia viva. Se ci fosse un testo che "riporta la prescrizione a quanto scritto nella legge Orlando durante il governo Renzi per noi va bene. Se lo presenta il Pd siamo contenti di votarlo", ha aggiunto.

Renzi. "Ehi, ragazzi, sveglia! Nel 2014 volevo cambiare la prescrizione breve di Berlusconi. E l’ho fatto con la Legge Orlando. Ora invece difendo la nuova Legge dalla riforma folle Salvini-Bonafede. Vi é chiaro o serve un disegno? Basta col populismo. Basta con il giustizialismo". Lo scrive su twitter Matteo Renzi, commentando un post del Movimento 5 stelle in cui si accusa l'ex premier di aver cambiato idea sulla prescrizione rispetto a quanto diceva nel 2014.

Costa. La proposta di legge Costa, che mira ad abrogare la legge Bonafede sulla prescrizione, ha ripreso il suo iter in Commissione Giustizia e il Pd è convinto del fatto che vada sciolto il nodo sulla prescrizione una volta per tutte: "Il punto vero è politico", osserva il capogruppo dem in Commissione Giustizia Alfredo Bazoli, al di là degli emendamenti di Iv al Milleproroghe che saranno votati prima della pdl Costa. Che, comunque, "si ripresenterà: possiamo anche bocciarla in Aula, ma la questione tornerà. Finché non ci sarà un accordo politico, il tema tornerà sempre ogni volta che ci sarà un provvedimento sulla giustizia".

Regione Lombardia. ​Fermare lo stop della prescrizione, prevista dalla riforma Bonafede dopo la sentenza di primo grado. Questo perché da più parti si sono rilevati possibili profili di incostituzionalità della norma sulla quale in queste settimane si registrano anche scioperi da parte degli avvocati penalisti. E' quanto chiede una mozione presentata da Forza Italia (primo firmatario il capogruppo Gianluca Comazzi) e approvata oggi dal Consiglio regionale. A favore si sono espressi centrodestra, +Europa-Radicali, Lombardi Civici Europeisti e Gruppo Misto con la rappresentante di Italia Viva, astenuto il PD, contrario il Movimento 5 Stelle.