Neve anche a bassa quota Burrasca, venti a quasi 130 km/h

Fatti&Storie

Venti di burrasca (la violenza delle raffiche nell’Urbinate ha raggiuto i 126 km orari) e freddo sull’Italia, con neve, anche a quote collinari, al Centro-Sud. Queste le previsioni della Protezione civile, la quale rileva che il sistema perturbato di origine nord-atlantica, che sta determinando sull’Italia una sensibile intensificazione della ventilazione, sarà responsabile anche di nevicate a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali.

Protezione civile. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Avviso. L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio, venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Valle d’Aosta e Liguria. Previste, inoltre, dalle prime ore di domani, 5 febbraio, precipitazioni nevose, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania – al di sopra dei 500-700 metri – e su Calabria e Sicilia – al di sopra dei 700-900 metri – con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote più alte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, 5 febbraio, allerta gialla su alcuni settori di Molise e Sicilia.