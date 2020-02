Tempo da primavera, ma tra poco sarà il gelo

Fatti&Storie

Nelle prossime 36 ore il clima sarà decisamente primaverile su gran parte delle regioni, ma successivamente l’ingresso di venti più freddi dal Polo Nord cambierà totalmente le carte in tavola. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che oggi la presenza dell’anticiclone africano al Centro-Sud e di venti di Fohen al Nord-Ovest (vento caldo di caduta dalle Alpi) farà schizzare le temperature massime oltre i 20°C, fino a 25°C sulle zone interne della Sicilia, 20-21°C in Puglia, Campania, Sardegna, fino a 18°C nel Lazio e in Toscana (come a Roma e Firenze). Qualche grado in meno invece dove ci sarà la presenza della nebbia, ovvero in Emilia, in Veneto e parte della Lombardia.

Tramontana. Il bel tempo e il clima mite continueranno anche nella giornata di domani, almeno fino al primo pomeriggio, poi comincerà l’irruzione polare. Nel corso del pomeriggio, infatti, venti via via più forti di Maestrale e poi di Tramontana faranno peggiorare il tempo su Marche, Abruzzo, Molise e in serata anche al Sud. Piogge, temporali, locali grandinate e nevicate si abbatteranno su queste regioni. La neve inizierà a cadere dai 1500 metri, ma entro sera raggiungerà le colline fino a 600 metri. L’irruzione polare farà peggiorare il tempo anche sul Friuli Venezia Giulia con molte nubi e qualche pioggia. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Mercoledì venti forti di Tramontana colpiranno gran parte delle coste italiane, il maltempo raggiungerà Abruzzo, Molise, Puglia, Irpinia, alcuni tratti della Basilicata e i settori Nordorientali della Sicilia. La neve sotto forma di bufere cadrà sopra i 4-600 metri.