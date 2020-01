Mercato, si chiude alle 20 ma i botti sono ancora tanti

Sport

CALCIO Il mercato chiuderà i battenti oggi alle 20. Una cosa è certa: sarà una lunga giornata perchè le sorprese sembrano non essere finite.

Lazio su Giroud

Lazio: testa a testa con il Tottenham per Olivier Giroud. Il 33enne francese del Chelsea è l’obiettivo per completare il già micidiale di Inzaghi. Accordo raggiunto con il calciatore: 2 milioni fino a giugno e poi 3 milioni a stagione fino al 2022. Il via libera dal Chelsea potrebbe arrivare per 6,5 milioni. Ma gli Spurs preparano un rilancio.

Milan: Saelemaekers

L’arrivo dello svincolato Zlatan Ibrahimovic ha cambiato le sorti dei rossoneri, che avevano archiviato un deludente 2019 con la sonora sconfitta per 5 a 0 a Bergamo. Nel frattempo è saltata la trattativa per il difensore Matias Vina del Nacional di Montevideo: dopo le uscite del pistolero arrugginito Piatek (Herta), Suso (Siviglia) e Rodriguez (Psv) ecco Alexis Saelemaekers, arriva il centrocampista 20enne belga dell’Anderlech. Per lui il Milan pagherà 3,5 milioni più altri 3,5 a giugno.

Juventus: Can ai saluti

C’eravamo tanto amati. Emre Can saluta la Juve e andrà al Borussia Dortmund. Le due società hanno trovato un’intesa per un’operazione da 30 milioni. La Juve in questo mercato ha piazzato un solo colpo per la prossima stagione, il sorprendente centrocampista del Parma Dejan Kulusevski, 19 anni, strappato all’Inter.

Inter regina del mercato

Presi dallo United Ashley Young, dal Fenerbahce via Chelsea l’ala Victor Moses, il danese Christian Eriksen, sorpresa i nerazzurri provano a trattare anche per l’attaccante classe 1988 Islam Slimani del Monaco. Dopo il no del Genoa per Pandev, l’algerino è diventato l’obiettivo numero uno.

Roma, idea Mertens

La Roma ha già accolto i suoi colpi “green” Ibanez, Villar e Carles Perez, ma il sogno di mercato dei giallorossi si chiama Dries Mertens. Ci si proverà. Fonseca infatti ha chiesto un giocatore che sappia finalizzare l’enorme mole di gioco della squadra. Intanto l’ex capitano Florenzi è da ieri in prestito al Valencia: la sua partenza sconsolata da Fiumicino ha diviso i tifosi sui social.