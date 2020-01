Circa 6000 i contagiati Superata anche la Sars

Fatti&Storie

Sono ormai quasi 6 mila (5.974 per la precisione) le persone contagiate dal nuovo coronavirus della polmonite, in Cina. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. Più di 9 mila casi sospetti di contagio sono ancora in attesa di un risultato. I contagiati sono ormai più di quelli che nell'epidemia del 2002-2003 rimasero contagiati dalla Sars.

Usa. La Casa Bianca ha fatto sapere alle compagnie aeree che sta valutando la sospensione di tutti i voli tra gli Usa e la Cina. Lo riportano i media statunitensi, citando fonti informate.

Copia. In Australia, gli scienziati sono riusciti a fare una copia del coronavirus apparso a dicembre in Cina: è un primo passo - hanno detto - nella lotta contro l'epidemia di polmonite virale che ha già causato 131 morti in Cina. Il Doherty Institute di Melbourne ha annunciato di essere riuscito a creare un nuovo coronavirus dal campione ottenuto da un paziente infetto, per la prima volta fuori dalla Cina. "Ottenere il vero virus significa che ora abbiamo la capacità di convalidare e verificare tutti i nostri test e di confrontare reazioni e sensibilità", ha spiegato uno dei direttori del laboratorio, Julian Druce. "È essenziale per la diagnosi". La Cina è riuscita rapidamente a sequenziare il genoma di questo nuovo coronavirus e a pubblicare i risultati, consentendo agli scienziati di tutto il mondo di sviluppare nuovi strumenti diagnostici. Tuttavia, la Cina non ha condiviso il virus con i laboratori di tutto il mondo, cosa che l'istituto australiano farà ora, attraverso l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).