Campionato senza padroni tutto può succedere

Sport

CALCIO Hanno frenato tutte e tre insieme: Juve, Inter e Lazio. Chi abbia perso l’occasione più ghiotta, non si può sapere. Ognuna ha logicamente i propri motivi per rammaricarsi: la Signora per non avere allungato dopo che la due rivali avevano già giocato, i nerazzurri per essere inciampati in casa contro il Cagliari, la Lazio per non avere dato seguito alle undici vittorie di fila. Detto che il passato è passato e non si cambia, si tratta adesso di provare a capire cosa accadrà in futuro. Con la Juve ancora davanti a tutti ma con la Lazio che, dovendo ancora recuperare il match contro il Verona, potrebbe avvicinarsi a due sole lunghezze.

Come stia la Juve è la vera questione: ancora a metà del guado sul modulo da utilizzare, i bianconeri – per dirla con Sarri – hanno «sbagliato atteggiamento, come già contro la Lazio». Il che non va bene, certo che no. Domenica, all’ora di pranzo contro la Fiorentina priva di mezza difesa, il possibile brodino per ripartire, prima di andare a Verona e ospitare il Brescia. Nulla di troppo complicato, ecco. Anche perché dal punto di vista mentale i campioni d’Italia si fanno preferire all’Inter, affetta da “pareggite” e con i nervi di Conte da gestire nonostante gli arrivi di Eriksen, Young e probabilmente Giroud: un limite, quando le cose non girano come si vorrebbe. Domenica, a Udine, non si potrà sbagliare: poi, il derby contro il Milan e il faccia a faccia a Roma contro la Lazio. Squadra, quella di Inzaghi, che prima di allora ospiterà la Spal e andrà a Parma: nessuno le ha mai chiesto né le chiederà davvero lo scudetto, ma è chiaro che a questo punto Immobile e compagni sono in ballo e vogliono ballare. Non avendo nemmeno gli impegni di coppa, potrebbero davvero giocare brutti scherzi alle altre due pretendenti. Di sicuro, l’attuale equilibrio nelle parti altissime della classifica è una novità: piacevole.

Domenico Latagliata