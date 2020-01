Melanie Martinez a tutto pop

Spettacoli

MILANO È in arrivo un weekend pieno di concerti per tutti i gusti. Per gli appassionati di pop internazionale, ecco domani al Lorenzini District (ore 21, euro 47) la giovane stellina Melanie Martinez, emersa dal talent “The Voice” americano di qualche anno fa, che presenterà il suo ultimo cd “K-12”. Melanie è artista eclettica, che ama cimentarsi anche in altri campi, come cinema e fotografia.

Se preferite il rap, da non perdere la due giorni al Fabrique con la rivelazione Rkomi e il suo “Dove gli occhi non arrivano tour”: tutto esaurito per domani, restano biglietti per domenica (euro 20.70).

Ampia scelta per stasera: dai veterani Massimo Volume in Santeria Toscana al cantautore Andrea Biagioni al Germi, dall’elettronica dei Bondax al Tunnel e di Boom Bass all’Apollo fino al pop dei Tropea al Magnolia e all’artista di culto Flavio Giurato a Campo Teatrale.

Alla Bocciofila Martesana, invece, si terrà una serata omaggio a Michael Jackson.

Domani all’Alcatraz i Punkreas festeggeranno 30 anni di carriera con un live speciale e tanti ospiti, mentre all’Ecoteatro ritroveremo Joe Bastianich con “Aka Joe”.

Sempre domani, ma alla Camera del Lavoro, ore 17.30 per Atelier Musicale, si svolgerà “Stravinsky in Jazz” col quintetto dei sassofonisti Andy Sugg e Arun Luthra, mentre in serata al Circolo Ohibò si esibirà Mai Stato Altrove con “Ragazzi Stupendi”.

Al Blue Note, invece, oggi e domani, ritroveremo Fabio Concato coi suoi successi, e domenica un omaggio a Italo Calvino a cura del Claudio Angeleri Ensemble.

DIEGO PERUGINI