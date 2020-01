La famiglia Suv Citroen: una vendita su 4 del brand

Motori

AUTO Dal momento lancio un anno fa, il suv Citroen C5 Aircross ha tagliato il traguardo delle 100.000 unità vendute sistemandosi al terzo posto tra i modelli della casa francese più venduti nel mondo dopo la C3 e il suv C3 Aircross. Una “famiglia” quella dei suv Citroen che rappresenta ormai più di una vendita su quattro del brand. In Francia, dove è la 5 Aircross è prodotto a Rennes, è al secondo posto tra i modelli a “ruote alte” compatti fra i più venduti l’anno scorso. Grazie ad un design unico, al confort che offre e alla modularità a bordo, il suv Citroen C5 Aircross conferma la sua attrattività con quasi un ordine su due per la versione di alta gamma, Shine. Ma l’offerta si arricchisce ora della plug-in hybrid con un’autonomia di 50 km in elettrico e ricaricabile per una percorrenza senza compromessi.

CORRADO CANALI