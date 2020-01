Al Blue Note sbarca una serata di GalAx

Spettacoli

MILANO Tutto pronto per il grande ritorno di J-Ax. E già tutto esaurito, stasera al Blue Note, per la “serata di GalAx”, in cui l’ex Articolo 31 presenterà il suo nuovo lavoro solista, “ReAle”, in uscita venerdì.

Il titolo è un ironico gioco di parole: può significare “vero”, nel senso di autentico, ma anche alludere allo status “regale”, di numero uno, del rapper milanese (Ale è il diminutivo del suo nome, Alessandro).

L’album è ricco di ospiti, anche di generi diversi come Enrico Ruggeri, Jake La Furia, Il Cile, Sergio Sylvestre, Paola Turci e Il Pagante.

Il primo singolo è “La mia hit”, in duetto con Max Pezzali, che vuole unire lo spirito degli Articolo 31 e gli 883 degli inizi: «Ormoni, sentimenti e un po’ di sano cazzeggio», l’ha definita J-Ax.

E su Instagram ha aggiunto: «Negli anni ‘90 io e Max venivamo guardati con sospetto dagli addetti ai lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti. Questo ci fece diventare ancora più amici. E, alla fine, noi siamo qui e tutta quella gente no».

Già un piccolo cult il divertente video, a cui partecipano molti “colleghi” specializzati nelle hit estive.

J-Ax sarà alla Feltrinelli di piazza Piemonte il 29, ore 17.30, per la tappa milanese del suo Instore + Live Upgrade.

Per domani, invece, il giovane rapper Yamatt presenterà il nuovo singolo “Nikes” al Ral Cocktail Bar, mentre la band romagnola Duo Bucolico presenterà al circolo Ohibò “Il neuroscettico”, nuova canzone che racconta con ironia la crisi di valori dei nostri tempi.

