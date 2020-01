Ranieri sfida la Lazio sabato tre anticipi di A

Sport

CALCIO La Serie a torna domani con tre ricchi anticipi: Napoli-Fiorentina, Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Torino. A Napoli si rivedrà in porta Ospina, dopo l’incredibile errore contro la Lazio. I biancocelesti affronteranno una Sampdoria che scenderà in campo per difendersi: Caicedo ha superato l’influenza e potrebbe essere rischiato, Cataldi ha un guaio muscolare al polpaccio. Il Torino, ora in zona Europa League, tenterà il colpo da tre punti che al Mapei Stadium manca dal 2014.